ابتهاج "قاتل".. الحلبي: توقفوا عن تحويل الأفراح جنازات للأبرياء

كتب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر منصة "اكس": "يد الابتهاج القاتل كانت أقوى من إرادة الطفلة البريئة نايا حنا في الحياة".







وتابع: "صلواتي لروحها الملائكية، وقلبي يشارك أهلها ومدرستها وجميع محبيها العزاء. هل نتوقف عن تحويل أفراحنا جنازات للأبرياء".

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