القاصر كفاء غادرت منزل ذويها ولم تعد... هل شاهدتموها؟

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عمِّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر كفاء أحمد الحسين (من مواليد عام 2011، سوريّة)، التّي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة قبّيع – بعبدا حوالى الساعة 14،00 من تاريخ 24/08/2023 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت في بيان، من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.