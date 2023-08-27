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لبنان

القاصر كفاء غادرت منزل ذويها ولم تعد... هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:06
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عمِّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر كفاء أحمد الحسين (من مواليد عام 2011، سوريّة)، التّي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة قبّيع – بعبدا حوالى الساعة 14،00 من تاريخ 24/08/2023 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت في بيان، من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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