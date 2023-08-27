Advertisement

لبنان

كلّاس نقل تعازي ميقاتي لعائلة الطفلة نايا حنّا

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1101469-638287502580841208.jpg
Doc-P-1101469-638287502580841208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس التعازي لعائلة الطفلة نايا جان حنّا، "ضحية الرصاص الأعمى".
 
 
كما نقل لعائلتها تعازي الرئيس نجيب ميقاتي القلبية، سائلين "الرحمة لروحها والعزاء لذويها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلاً ميقاتي في اختتام مخيمات الكشاف العربي.. كلاس: واجبنا ان نبقى "معا للإنقاذ"
lebanon 24
27/08/2023 19:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس ممثلا ميقاتي في احتفال "الكشاف العربي": لنتمثل به ونهتدي بالقيم
lebanon 24
27/08/2023 19:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"AFP": إمارة موناكو تبرئ ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال
lebanon 24
27/08/2023 19:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء العام في موناكو يبرئ عائلة ميقاتي من تبييض الاموال وهذه هي تفاصيل الملف
lebanon 24
27/08/2023 19:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

كلاس

ميقاتي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:21 | 2023-08-27
12:13 | 2023-08-27
12:09 | 2023-08-27
11:46 | 2023-08-27
11:36 | 2023-08-27
11:28 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24