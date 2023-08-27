كلّاس نقل تعازي ميقاتي لعائلة الطفلة نايا حنّا

قدّم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس التعازي لعائلة الطفلة نايا جان حنّا، "ضحية الرصاص الأعمى".

كما نقل لعائلتها تعازي الرئيس نجيب ميقاتي القلبية، سائلين "الرحمة لروحها والعزاء لذويها".