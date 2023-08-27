اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.