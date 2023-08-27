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لبنان
"الزراعة" تشكر للراعي تنويهه بالمداهمات التي نفذتها فرق الوزارة أمس
Lebanon 24
27-08-2023
|
11:28
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وجهت وزارة الزراعة في بيان، "باسم جميع العاملين فيها، وفي مقدمهم الوزير الدكتور عباس الحاج حسن تحية محبة وشكر للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي"، مؤكدين "ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة والقضاء المختص لمواجهة كل تفلت وتهريب مضر بالقطاع الزراعي".
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وكان البطريرك الراعي قد نوّه بالمداهمات التي نفذتها فرق وزارة الزراعة يوم امس على كامل الأراضي اللبنانية، بالتعاون مع المديرية العامة لامن الدولة، حيث جرت مصادرة جميع البضائع غير المرخّص لها بدخول الاراضي اللبنانية "حفاظاً على المنتج المحلي"، كما تمّت مداهمة صيدليات زراعية للتأكد من الادوية الزراعية المعروضة للبيع و جرى التأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمواصفات الفنية الصحية المطلوبة.
وجاء في كلام البطريرك الراعي خلال عظة الأحد:
"ويا ليتكم أيّها المسؤولون السياسيّون، من ناحيةٍ أخرى، تشعرون مع المزارع اللبنانيّ في معاناته، من مثل التكاليف الباهظة لمستلزمات الانتاج من أدوية واسمدة وبذار وعلف ولقاحات وادوية بيطرية، واضطراره لتسديدها بالدولار؛ ومن مثل غزو الاسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية غير اللبنانية والممنوع ادخالها بأمر من وزارة الزراعة لحماية المنتوج المحلي. فإنّا نتوجه الى الاجهزة العسكرية والامنية والجمارك لضبط التهريب واقفال المعابر الحدودية غير الشرعية، ولتعزيز الرقابة والاجراءات على المعابر الحدودية حماية للمزارع وللمنتوج المحلي.
وفي المناسبة ننوه بما قامت به بالأمس فرق وزارة الزراعة في كل المناطق اللبنانية بالتعاون مع جهاز امن الدولة وباشراف القضاء المختص من ضبط كميات من العنب والخضار غير اللبنانية الـمُهرّبة. ونوجه التحية الى وزارة الزراعة على جهودها في تسويق المنتوجات اللبنانية في الاسواق المحلية والخارجية وكان اخرها موافقة الاتحاد الاوروبي على اعادة تصدير العسل اللبناني الى اسواقه، وهذا ما حصل في هذين اليومين".
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