شيخ العقل زار رأس المتن ومركز عيناب الحرفي وهنأ قيادة الأمن العام بعيدها السنوي

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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى قيادة الأمن العام بعيدها السنوي، متوجها برسالة الى المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، جاء فيها:"نهنئكم وقيادة الأمن العام اللبناني بالعيد الثامن والسبعين للمديرية، سائلين لكم ولجميع الضباط والمفتشين والعناصر التوفيق الدائم في مهماتكم، والسلامة والكرامة في حياتكم".أضاف: "دوركم أساسي في حفظ أمن الوطن والمواطنين ومساعدتهم في تخطي المصاعب، وتضحياتكم مقدرة لدينا ومسجلة في سجل البناء الوطني والإنساني. وفقكم الله وحماكم برعايته وصونه".وزار الشيخ أبي المنى يرافقه وفد من المشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي بلدة رأس المتن، تلبية لدعوة السيد ياسر غرز الدين حيث كان لقاء جامع في دارته ضم ايضا:أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الشيخ الجليل أبو فايز أمين مكارم، الشيخ القاضي نعيم حسن، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، القاضي الشيخ غاندي مكارم، مجيد جنبلاط، وكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام المصري ومشايخ وفاعليات.وزار بعد ذلك الشيخ أبي المنى برفقة القاضي مكارم والوفد المرافق في البلدة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، بحضور أفراد عائلته وأبناء عمه، وليد ومروان وغسان توفيق عساف. ثم الامين العام السابق للمؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية عصام مكارم، بحضور اخوانه، مصطفى وعادل وجناح والعائلة، وقد أثنى شيخ العقل على "الدور الاجتماعي والانساني الذي تميز به خلال أيام محنة الجبل وبعدها"، كذلك زار منزل الدكتور ياسر مكارم، بحضور جمع كبير من أبناء العائلة والأصدقاء، إلى منزلي كل من فيصل وأيمن مكارم وايضا الشيخ سامي القنطار.وختاما، زار خليتي مكارم وصالحة لتقديم واجب التعزية بمتوفين.وكان زار ابي المنى المركز الحرفي في عيناب الذي تم انجازه حديثا من قبل "مجموعة Authentic Aley"، بالتعاون مع اتحاد بلديات عاليه - الغرب، والذي سيعلن عن بدء العمل الحرفي فيه قريبا، وكان في استقباله رئيس الاتحاد غازي الشعار، مدير المجموعة زاهر باز رضوان، أعضاء في المجلس المذهبي المهندسة دنيا أبو خزام الشعار والمحامي الدكتور طلال جابر، مدير مشيخة العقل ريان حسن، رئيس المصلحة التربوية والدينية في المديرية العامة للمجلس المذهبي الشيخ فاضل سليم وعدد من المشايخ والمستقبلين.واطلع الشيخ أبي المنى على المشروع، مباركا "الانجاز الذي ان دل على شيء فإنما على أهمية التعاون والتصميم والمثابرة"، داعيا الى "المزيد من الإنجازات التي تعزز صمود الناس في أرضها وثقة المجتمع بالوطن ومستقبله".