Advertisement

لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
27-08-2023 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1101493-638287588842282748.jpg
Doc-P-1101493-638287588842282748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيانات الآتية: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 28 و29/8/2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".
Advertisement

وبتاريخ 27/8/2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، مركبا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، عيتا الشعب، تلة إرمز، عيتيت ويارون.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:37 | 2023-08-27
15:01 | 2023-08-27
14:15 | 2023-08-27
13:38 | 2023-08-27
13:35 | 2023-08-27
13:01 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24