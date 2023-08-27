وزير الزراعة في ذكرى الامام الصدر: باقون على عهد حامل الأمانة وما بدلنا

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس":



"نحمل الأرواح من آب الى آب كان الولادة إنتظار نقشنا على أجفاننا كيف نحترف الصبر والسهاد كفييك محراب صلاتنا وعند الظهيرة دعاء يشبه موت الشهداء. سيدي أبا صدري يا مام لبنان والإنسان أيها الإمام الذي علمنا الوفاء ،باقون على عهد حامل الأمانة وما بدلنا ".

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