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لبنان

سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)

Lebanon 24
27-08-2023 | 12:49
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اقدم احد الاشخاص على سرقة هاتف خليوي من يد سيدة اثناء تواجدها في محلة الزاهرية - طرابلس، ليتم القاء القبض عليه من قبل المارة حيث عمدوا على ضربه واعادة الهاتف للسيدة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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وقالت المصادر ان الموقوف هو من اصحاب السوابق في عمليات السرقة، وقد علم انه تم اخلاء سبيله لاحقاً دون تسليمه الى القوى الامنية. 
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