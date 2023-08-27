سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)

اقدم احد الاشخاص على سرقة هاتف خليوي من يد سيدة اثناء تواجدها في محلة الزاهرية - طرابلس، ليتم القاء القبض عليه من قبل المارة حيث عمدوا على ضربه واعادة الهاتف للسيدة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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