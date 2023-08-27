وزير السياحة من قضاء جبيل: يجب أن نصمد ونتضامن بين بعضنا البعض

Advertisement

جال وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في عدد من قرى وبلدات قضاء جبيل الشمالية، يرافقه مستشاره عماد فرحات ورئيس بلدية بلاط- قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، حيث أدرج على الخارطة السياحية بعض المعالم الأثرية والأماكن الدينية والسياحية.استهل نصار جولته في بلدة مشمش، حيث كان في استقباله رئيس البلدية سمعان الخوري وأعضاء المجلس البلدي، كاهن الرعية الخوري انطوان ضاهر، رئيس المكتب الإقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم وعدد من اهالي البلدة، حيث زار كنيسة مار ضومط، كنيسة سيدة أرميش، دير مار سركيس، دير مار تادروس ومطعم كبوش التوت.بعدها انتقل الى لحفد حيث كان في استقباله في قاعة رعية مار اسطفان راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، نائب رئيس البلدية الياس غانم وأعضاء من المجلس البلدي. وألقى غانم كلمة نوه فيها بالدور الذي يقوم به نصار في وزارته، عارضا للمواقع السياحية والدينية في البلدة.نصاروشكر نصار في كلمته المطران عون على حضوره، وقال: "جعلنا من وزارة السياحة وزارة لكل لبنان. وما نقدمه من خدمات لمنطقة جبيل نقدمه ايضا لبقية المناطق اللبنانية، كل منطقة بحسب حاجتها السياحية وما تتحلى به من تراث ديني وزمني، والكل صار شاهدا على عمل وزارة السياحة".ودعا أبناء لحفد الى "إبراز المعالم السياحية في بلدتهم وهي كثيرة، وتنظيم الزيارات المعرفية لها"، معلنا أنه كإبن منطقة جبيل يتعاطف معهم ويقف الى جانبهم "بتقديم كل مساعدة يحتاجونها سواء من وزارة السياحة أو من بقية الوزارات".ولفت الى أن "أكثر من مليونين ونصف المليون وافد دخلوا لبنان حتى تاريخه وهم يشكلون رافعة اقتصادية مهمة في هذه الظروف المادية الصعبة التي تعصف باللبنانيين". ودعاهم الى "التمسك بالأرض والعادات القروية، فهي رأسمال عزيز لا يعرف قيمته إلا من يفتقده".عونونوه المطران عون بنشاط "ابن الابرشية الوزير نصار الذي جعل من وزارة السياحة وزارة سيادية في التصنيفات المعتادة عند تأليف الحكومات. وقد أثمر عمله بتوافد عدد كبير من المغتربين والسواح الى لبنان هذا الصيف".أضاف: "كلنا امل ان تعود الوزارات والادارات الرسمية الى عملها المعتاد خدمة للمواطنين وتلبية لحاجاتهم، لأنه، ونقولها بكل أسف، إدارات الدولة معطلة ومصالح المواطنين مجمدة".ودعا اللبنانيين الى "الصمود بوجه الحروب المتعددة الأوجه"، وقال: "استمرت الحرب على أرضنا اكثر من 15 عاما، ورغم الدمار الذي أصاب بلدنا فقد خرج اللبناني من هذه الحرب كطائر الفينيق، يجب أن نصمد ونتضامن بين بعضنا البعض بروح المحبة لان اليأس ممنوع في حياتنا".وختم متوجها الى "الشباب الذي يهاجر طلبا للعلم والعمل": "لا تنسوا وطنكم ولا أهلكم ولا أرضكم".ميفوقبعد ذلك انتقل نصار والوفد المرافق الى ميفوق- القطارة حيث كان في استقباله في مبنى البلدية رئيسها هادي الحشاش واعضاء المجلس البلدي والمخاتير وحشد من الاهالي.وألقى الحشاش كلمة رحب فيها بالوزير متمنيا عليه "متابعة موضوع طريق القديسين الذي توقف العمل به لاسباب مادية"، ومشيرا الى ان "المبلغ المتبقي لانجاز هذا المشروع ليس كبيرا ويمكن العمل على تأمينه من الصناديق الداعمة".ورد نصار بكلمة شكر فيها الجميع على الاستقبال، مؤكدا ان طريق القديسين في اولى اهتماماته "ولكن الجميع يعرف الاسباب التي ادت الى توقف العمل بها"، واعدا بمتابعة الموضوع.وتحدث عن أهمية بيوت الضيافة، داعيا الى "ضرورة قيام هذه البيوت في القرى والبلدات لانها تساهم في الحركة الاقتصادية والسياحية في كل بلدة".بعد ذلك قدم الحشاش ايقونة للعذراء مريم للوزير نصار الذي انتقل الى دير ميفوق للرهبانية اللبنانية المارونية، فمعرض الثراث والتحف القديمة في البلدة حيث اعلن عن ادراجه على خريطة السياحة المحلية.كذلك زار نصار بلدة ترتج ودير مار سركيس وباخوس ودير مار انطونيوس وكنيسة مار جرجس الأثرية ودرب الصليب في محمية مار جرجس، وهو من تصميم وتنفيذ وانجاز ابن البلدة رئيس مجلس الرعية المارونية في الكويت المهندس جوزيف اسطفان وعقيلته ظريفه حبشي، وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بارك وكرس هذا الدرب في الاحتفال الذي اقيم في آب 2021.وكان في استقبال نصار في ترتج النائب السابق اميل نوفل ومخاتير البلدة وكاهن الرعية الرئيس السابق للمجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل، وقدم له المؤرخ شربل اسطفان كتابه عن ترتج.بعد ذلك انتقل نصار الى بلدة جاج حيث كان في استقباله في باحة كنيسة مار عبدا رئيس البلدية غبريال عبود واعضاء المجلس البلدي ومختار البلدة وسيم العنيسي، ثم إلى دير مار ضومط ومتحف النحات بطرس فرحات، ولبى دعوة رئيس البلدية الى مأدبة غدا اقامها على شرفه في "سما جاج"، شارك فيها الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وعقيلته المحامية أليس، رئيسة هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل القاضية الدكتورة هيلانة إسكندر وزوجها المحامي سليمان سليمان ومدعوون.واختتم نصار جولته بزيارة كنيسة مار ليشع وAlyassa Village في سقي رشميا.