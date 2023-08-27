اشكال وتضارب.. اليكم ما حصل بالقرب من استراحة صور السياحية

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حصل تضارب بين عدد من الشبان نتيجة اشكال فردي عند بحر شواطينا بالقرب من استراحة صور السياحية، ما أدّى إلى اصابة عدد من الأشخاص، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".