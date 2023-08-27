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لبنان

اشكال وتضارب.. اليكم ما حصل بالقرب من استراحة صور السياحية

Lebanon 24
27-08-2023 | 12:53
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حصل تضارب بين عدد من الشبان نتيجة اشكال فردي عند بحر شواطينا بالقرب من استراحة صور السياحية، ما أدّى إلى اصابة عدد من الأشخاص، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
 
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