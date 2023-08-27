Advertisement

لبنان

اشكال داخل محل لبيع الادوات المنزلية في بخعون

Lebanon 24
27-08-2023 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1101520-638287645778896884.jpg
Doc-P-1101520-638287645778896884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال داخل محل لبيع الادوات المنزلية في بلدة بخعون قضاء الضنية، بعد تهجم عدد من الشبان على شخصين داخل المحل، وتطور الاشكال الى تكسير محتويات المحل وسقوط جريحين احدهما اصيب بطعنة سكين من الخلف، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
Advertisement


وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

وبحسب ما افادت المصادر ان الاشكال ناتج على خلفية اخلاء المحل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2023-08-27
16:04 | 2023-08-27
15:37 | 2023-08-27
15:01 | 2023-08-27
14:15 | 2023-08-27
13:38 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24