اشكال داخل محل لبيع الادوات المنزلية في بخعون

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وقع اشكال داخل محل لبيع الادوات المنزلية في بلدة بخعون قضاء الضنية، بعد تهجم عدد من الشبان على شخصين داخل المحل، وتطور الاشكال الى تكسير محتويات المحل وسقوط جريحين احدهما اصيب بطعنة سكين من الخلف، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.وبحسب ما افادت المصادر ان الاشكال ناتج على خلفية اخلاء المحل.