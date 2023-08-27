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لبنان
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
27-08-2023
|
14:15
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توفيت الشابة جيزيل حنا نخله من بلدة عمشيت، جرّاء حادث سير مروّع فجراً على المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات.
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عمشيت
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