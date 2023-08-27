"وحشية مطلقة" في عرسال.. 6 أشخاص يحاولون اغتصاب قاصر!

هزّت جريمة مروعّة بلدة َعرسال البقاعية، حيث أقدم ستة اشخاص لبنانيين على إلاعتداء، ومحاولة إغتصاب وابتزاز القاصر ع .ع الدين.

وقد باشر القضاءُ المختص تحقيقاتِه وتم توقيف اربعةِ متهمين على ذمة التحقيقة.

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واكد وكيلُ عائلةِ القاصر، المحامي اشرف الموسوي، أن الجريمة حصلت قبل اسبوع وهي بعهدة القضاء المختص.

وناشد باسم العائلة إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين، طالبا الإدعاء وملاحقة اي شخص يروج لاي مقاطع فيديو تسيء للقاصر او لعائلتها.

الى ذلك، إستنكرت فاعلياتُ البلدة هذا الاعتداء، مطالبةً بالإقتصاص من الفاعلين. (الجديد)