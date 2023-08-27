في صيدا... كميات من المازوت قدمها "حزب الله" لمحطات ضخ المياه

قدم "حزب الله" الدفعة الـ 27 من المازوت لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب، الفيلات، المية ومية، الاسماعيلية، حي المغارة، القريّة وصيدون في صيدا



وتسلمت تلك المحطات 5000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

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