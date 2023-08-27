درجات الحرارة الى انخفاض... هل تتساقط الأمطار غداً؟

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الخمس درجات، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد (50 كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر، مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة ".

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