Advertisement

لبنان

درجات الحرارة الى انخفاض... هل تتساقط الأمطار غداً؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1101553-638287746549658009.jpg
Doc-P-1101553-638287746549658009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الخمس درجات، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد (50 كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر، مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة ".
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2023-08-27
15:37 | 2023-08-27
15:01 | 2023-08-27
14:15 | 2023-08-27
13:38 | 2023-08-27
13:35 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24