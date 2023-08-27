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لبنان
خلافات قواتية في زحلة بسبب "الدعم"
Lebanon 24
27-08-2023
|
22:24
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أثار دعم نائب "القوات اللبنانية" في زحلة جورج عقيص للمرشح الى رئاسة البلدية هيكل العيتال، غضب القواتيين في المدينة، باعتبار أن الأخير انتسب الى "القوات» منذ 3 سنوات فقط، وعلاقته محصورة فعلياً مع "صديقه" عقيص المتحدر من رياق، وهو يستفيد من خدمات العيتال. ويقول المعارضون إن منسق "القوات" في المدينة ميشال فتوش نجح في حشد القواتيين لدعم ترشحه الى منصب رئاسة البلدية، لتشتعل المعركة بين النائب والمنسق، علماً أن الانزعاج من عقيص امتد الى المطارنة الكاثوليك بسبب عدم التنسيق معهم أو استشارتهم.(الاخبار)
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