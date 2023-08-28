خطأ اسرائيلي "خطير"

Advertisement

قال مصدر نيابي بارز "إن الخطاب الاسرائيلي الذي يصوّب بشكل اساسي على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان بات يثير القلق، خصوصا إذا كان يشكل حجة لتل أبيب للقيام بإعتداءات امنية او عسكرية".وقال المصدر "ان اسرائيل تركز في الايام الماضية على وجود حركة حماس في لبنان، ان كان على صعيد المسلحين او على صعيد القيادات وذلك بالتوازي مع التصعيد في المفاوضات الحاصلة بشأن الضفة الغربية".وسأل المصدر "هل يكون الحضور العسكري او القيادي لـ"حماس" مدخلاً حقيقيا لمعركة عسكرية بين "حزب الله" واسرائيل، خصوصا ان الحزب هدد اكثر من مرة من قيام تل ابيب بأي استهداف داخل لبنان حتى لشخصيات فلسطينية لا علاقة مباشرة للحزب فيها؟".وختم المصدر "ان اي مواجهة من هذا النوع ستشكل خطأ اسرائيليا خطيرا وستكون لها تداعيات كبيرة لا يمكن التكهن بها مسبقا".