تحطيم تماثيل داخل كنيسة في هذه البلدة... اليكم السبب

دخل مجهولون كنيسة مار جرجس في الجية، وحطموا بعض التماثيل الصغيرة، وأفيد أن الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذورات.

كما وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيقات.

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