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لبنان

تحطيم تماثيل داخل كنيسة في هذه البلدة... اليكم السبب

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:52
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دخل مجهولون كنيسة مار جرجس في الجية، وحطموا بعض التماثيل الصغيرة، وأفيد أن الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذورات.
 
 
كما وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيقات.
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وأكدت بلدية الجية في بيان ان "ما حصل عمل مستنكر من كل عائلات الجية الروحية، التي تحرص كل الحرص على الحفاظ على الوحدة والعيش الواحد وتنوعها".

وشددت على "أهمية وضرورة تعاون كل الأطراف، والعمل سويا على تعزيز  السلم الاهلي ورفض كل انواع الفتن المذهبية والطائفية".

وأعلنت ان رئيس البلدية بالتكليف وسام الحاج، تفقد ليلًا الكنيسة، مطلعا على تفاصيل الحادثة، وأجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع القوى الأمنية ورئيس دير مار شربل - الجية الأب شربل القزي والفاعليات المسيحية، مستنكرا الحادث، داعيا "القوى الأمنية الى الاسراع في كشف الفاعلين، الذين يسعون الى زعزعة الاستقرار في البلدة".

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