بعد التحذيرات الرسمية: تجار المياه يستعدون

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تلقف عدد من كبار تجار المياه في بيروت وجبل لبنان ما قاله رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران عن إحتمال إنقطاع المياه لأيام وأسابيع إن لم تتأمن الحاجات المادية بالدولار للمؤسسة، فسارعوا الى إستئجار عدد من الصهاريج الصغيرة من أصحابها بأسعار مرتفعة لكي يتحضروا لمرحلة إنقطاع المياه وإحتكار التوزيع بهم ،كونهم سيرفعون التسعيرة لكل ألف ليتر مياه وخاصةً في بيروت وساحل المتن.وكان جبران قال في حديث تلفزيوني قبل أيام "ان حوالى 80 في المئة من المناطق ستنقطع من المياه هذا الاسبوع اذا لم يجد المسؤولون حلا نهائيا لمشكلة الدولار والا الحل الوحيد يكون عبر الجباية بالعملة الصعبة".