رداً على سرقة فان.. خطف طفلين بقوة السلاح في عكار إليكم ما حصل

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أقدم عدد من الشبان على سرقة فان لنقل قطع للدراجات الناريّة في مدينة حلبا عائد لشركة بشار المحاميد من منطقة وادي خالد. وبعدَ عملية بحث عُثر عليه ليل امس الأحد في سهلِ عكّار على طريق عام القليعات البحريّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وردا على عملية السرقة، أقدم عدد من شبان وادي خالد بالتهجم على منزل أحد المواطنين في بلدة كروم عرب والإعتداء عليهم وخطف طفلين بقوّة السلاح وفروا بعدها لجهة مجهولة.