سلاح يثيرُ جدلاً في معرض "حزب الله"

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أثارَ عرض "حزب الله" لمنظومة سام 6 للدفاع الجوي في المعرض الذي يقيمه في البقاع للآليات والأسلحة الثقيلة بمناسبة تحرير الجرود جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب مصادر مطلعة فإنَّ الحزب يكشفُ للمرّة الاولى عن إمتلاكه لهذا السلاح للدفاع الجوي، وهو يعدُّ منظومة متكاملة يستخدمها الجيش السوري أيضاً، لكن الحزب لم يعلن عن وجودها سابقاً.وترى المصادر أنَّ كشف الحزب عن هذا السلاح بهذه الطريقة يعني أنّهُ لم يعد له أهمية ضمن منظوماته العسكرية أو أنه بات يملكُ أسلحة ومنظومات دفاع جوي أكثر تطوراً.