قطاع الثياب مزدهر صيفاً

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يقول العديد من أصحاب محلات بيع الثياب إنَّ هناك إقبالاً من قبل المواطنين على شراء الألبسة في فصل الصيف.ويعزو أصحاب تلك المحلات السبب وراء تهافت المواطنين، لزيادة أعداد الأعراس هذا الموسم، فمعظم اللبنانيين يشترون البذلات والفساتين لحضور إحتفالات الزفاف، وهناك أسعارٌ مقبولة تبدأ من 100 إلى 500 دولار.