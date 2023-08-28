24 ساعة ماطرة في لبنان.. والاسبوع الأول من أيلول سيحمل الكثير من المفاجآت

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قد يكون لسان حال اللبنانيين اليوم أغنية وائل كفوري "معقولي تشتي بآب وتتلج ع الدنيي كلا" لا سيما وان ما سنشهده بين اليوم وظهر الغد، غير متوقع في هذه الفترة من السنة.وفي هذا الاطار، يشير الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان لبنان سيشهد ساعات من عدم الاستقرار في الطقس، الا ان هذا اللاستقرار لن يشمل لبنان كله، بل ان الأمطار التي تبدأ اعتباراً من ظهر اليوم وحتى ظهر الغد، ستكون متفرقة.ولفت الأب خنيصر في حديث عبر "لبنان 24" الى ان هذه الأمطار ستترافق مع عواصف رعدية وتدني في درجات الحرارة، الى ما دون معدلاتها الموسمية، مشيراً الى ان درجات الحرارة ستتراوح بين 29-30 على الساحل، و30-31 في البقاع، اما فوق الـ1000 متر فستتراوح درجات الحرارة ما بين 24- 25 درجة.ورداً على سؤال عن موعد انحسار الأمطار، أكد خنيصر ان هذه الأمطار ستنحسر اعتباراً من ظهر الغد، لتضرب الموجات الحارة الآتية من الجزائر وليبيا لبنان اعتباراً من مساء يوم الاربعاء لتعود عندها درجات الحرارة الى الارتفاع، بمعدل 4 درجات بقاعاً ودرجتين عند الساحل.وعما ينتظرنا مع بداية شهر أيلول، لفت الى انه مع اعتباراً من الرابع من أيلول وحتى السابع منه سيعود نشاط المنخفض الهندي الموسمي ليضرب مناطق البقاع والمناطق الداخلية ما سيؤدي الى ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.اذاً، طقس متقلب ينتظرنا في الايام المقبلة، الا ان الصيف لم ينته بعد وما ستشهده الأسابيع المقبلة خير دليل على ذلك.