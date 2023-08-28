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لبنان

مخاوف من سيناريو يخصُّ "الأونروا" في عين الحلوة.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 02:45
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سادَت مخاوف لدى أوساطٍ فلسطينيّة من إمكانية إتخاذ منظمة "الأونروا" لقرارٍ جديد يقضي بنقلِ مدارسها إلى خارج مُخيّم عين الحلوة، وذلك بسبب التوتر القائم هناك من جهة، ولناحية تمركز مُسلّحين داخل تلك الصّروح التعليميّة من جهة أخرى لاسيما بعد الإشتباكات الأخيرة التي اندلعت قبل شهر في المُخيّم.
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وقالت مصادر فلسطينية ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ هذه المخاوف جديّة، وفي حال حصول ذاك السيناريو، فإن آلاف الطلاب الفلسطينيين سيُضطرون للإنتقال إلى خارج المُخيّم لتلقي علومهم، ما سيُكبّد أهاليهم مصاريف إضافيّة وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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