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لبنان

خبرٌ عن رحلات السفر في مطار بيروت.. إليكم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 04:30
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بادر مواطنون خلال اليومين الماضيين إلى التواصل مع مكاتب السفريات التي يتعاملون معها لحجزِ تذاكر سفر إلى الخارج، وذلك للإستفسَار عمّا إذا كانت هناك من تغييرات على صعيد مواعيد الرّحلات بعد بيان المُراقبين الجويين الذي صدر قبل أيام بشأن ترتيبات جديدة ستبدأ اعتباراً من 5 أيلول المُقبل.
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مصادر ناشطة في قطاع مكاتب السفر كشفت لـ"لبنان24" أنّه حتى الآن لا تعديلات أو تغييرات طرأت على تفاصيل الرحلات، مشيرةً إلى أنَّ كل الرحلات القائمة حالياً مستمرة في موعدها، وأضافت: "اعتباراً من 5 أيلول، في حال حصول أيّ تعديلات جديدة على جدول مواعيد رحلات السفر، عندها سيجري إبلاغ المسافرين بذلك، ومن المتوقع حصول هذا السيناريو في ظلّ نقص عدد المراقبين الجويين. لهذا، يجب على المواطنين المُسافرين المتابعة بشكلٍ مُستمر". 
 
وقبل أيامٍ قليلة، قال المُراقبون الجويّون في بيان لهم: "حرصاً منا على  سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب نفيد بأننا سنلتزم بدءاً من تاريخ 2023/9/5 ضمناً بجداول مناوبة نؤمن فيها العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على ان تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الإستيعابية للمراقب الجوي وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة الى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مصلحة الملاحة الجوية لإعادة العمل في المطار على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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