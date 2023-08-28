مناورة بالذخيرة الحية.. هذا ما يجري عند الحدود

باشر الجيش الاسرائيلي مناورة بالذخيرة الحية داخل مزارع شبعا اللبنانية استخدم فيها المدفعية على انواعها وما زالت مستمرة ويستخدم فيها المدفعية الثقيلة والمتوسطة وتسمع اصوات المدفعية في منطقتي مرجعيون وحاصبيا وتترافق مع تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية فوق المزارع، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني مندوبة "لبنان 24".

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