هل ستعودُ "صيرفة"؟ معلومات تُقدّم الإجابة

استبعدت مصادر ناشطة في القطاع المالي أن يُبادر مصرف لبنان إلى إعادة تفعيل منصّة "صيرفة" لغيرِ موظفي القطاع العام، مشيرةً إلى أنّ تكرار النمط القديم الذي كان سائداً في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بإتاحة "صيرفة" لجميع المواطنين والشركات، لن يحصُلَ مُجدداً.

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الترويج لإعادة تفعيل "صيرفة" يتعارضُ مع ما يطمحُ إليه مصرف لبنان بإدارته الحاليّة القائمة على عدم "إستنزاف" أي احتياطات بالعملات الأجنبية، مؤكدةً أنّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري مُصمّم على هذا الخيار، كما أنهُ يعمدُ أساساً إلى ربط ضخّ الدولار فقط برواتب القطاع العام.