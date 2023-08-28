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لبنان

في شوارع الجنوب.. هذا ما حصلَ ليلاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2023 | 05:15
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صادفَ مواطنون خلال ساعات الليلة الماضية في الجنوب انتشاراً لآلياتٍ تحملُ أجهزة إنذارٍ وإضاءة على متنها وتقفُ إلى جانب شاحناتٍ ورافعات. 

وبعد التدقيق، تبيّن أن تلك الآليات التي أثارت انتباه المارّة في مختلف شوارع الجنوب، عائدة إلى بلديات ومواطنون قدّموا معداتهم مجاناً للمُساعدة في رفع لافتاتٍ بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر التي تُصادف يوم 31 آب الجاري.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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