البروفيسور وائل نبيل عبد السلام رئيساً لجامعة بيروت العربية ابتداءً من 1 أيلول

يباشرُ رئيس جامعة بيروت العربية البروفيسور وائل نبيل عبد السلام مهامه في الأول من أيلول بعد قرار تعيينه الذي أصدره رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان الدكتور عمار حوري في آذار الماضي بناء على أنظمة الوقف والجامعة واتفاقية التعاون مع جامعة اسكندرية .

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والبروفيسور عبد السلام هو طبيب جراح ويحمل شهادة دكتوراه في الجراحة وشغل منصب نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب فيها ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

ويعد البروفيسور عبد السلام أحد أبرز أطباء جراحة المنظار والسمنة في مصر ونال درع نقابة الأطباء المصرية باعتباره الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2015، وهو عضو في جمعية جراحي المناظير الأوروبية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحي منظار البطن.

وللبروفيسور عبد السلام خبرة طويلة في مجال ادارة الأزمات والكوارث وشغل منصب مدير حملة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية في مدينة الإسكندرية، وله العديد من الدراسات والأبحاث الطبية المنشورة في مجلات علمية مختلفة حول العالم وشارك في عضوية 27 لجنة أكاديمية وطبية وإدارية .

وسيلقي البروفيسور عبد السلام كلمته الأولى كرئيس للجامعة في احتفال تخرج طلاب جامعة بيروت العربية في الثاني من أيلول في حرم الجامعة في الدبية يحدد فيها رؤيته للمرحلة المقبلة.