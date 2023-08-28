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لبنان

الدخن الأسود يغطي سماء المنطقة.. حريق في منطقة ابي سمراء

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:30
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اندلع حريق داخل ارض عشبية بجانب من مجمع الاصلاح في منطقة ابي سمراء ـ طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تصاعد الدخان الاسود في سماء المنطقة نتيجة اشتعال اعشاب بالاضافة الى نفايات واطارات بإنتظار فرق الاطفاء للوصول الى المكان والمباشرة بعملية اخماد النيران.
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