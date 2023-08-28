كيف علّقت تقارير إسرائيليّة على متحف "حزب الله" في بعلبك؟

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على حدث افتتاح "حزب الله" لمتحف له في بعلبك قبل يومين، معتبرةً أن ما يمثله ذاك المعلَم الجديد يمتدّ إلى خطة يمارسها الحزب ترتبطُ بهندسة الوعي وإظهار ضعف إسرائيل وإمكانية الإنتصار عليها مرّة أخرى.

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وفي التفاصيل، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إنّ حزب الله عرض في المتحف غنائم من الجيش الإسرائيلي سيطر عليها خلال حروب لبنان الأولى والثانية، إضافة إلى غنائم أخرى".



وعلّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها على حركة الناس الذين قصدوا المتحف، قائلةً: "إنهم يصعدون على الدبابات والمدرعات، كما أنّ حزب الله عرض منظومات دفاع جوي أمام السياح".



وأشارت "القناة 13" إلى أن الحزب يُشخّض ضعفاً داخل إسرائيل سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، وأضافت: "لا يبدو أن هذا متحف، بل هو جزء من حرب الوعي التي نسمعها كل يوم عن التحضيرات وإنتاج رأي عام والاستفزازات. ما يجري هو جزء من هندسة الوعي من قبل حزب الله والقول إن العدو الإسرائيلي هو عدو ضعيف ويمكن الافتخار بالنصر عليه، وأن النصر الإلهي يمكن أن يحصل مرة أخرى".



وقالت إنّ "هذه المسألة تظهر أنّ أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، مستعد لأخذ مخاطر أكثر ضد إسرائيل والتجرؤ وحتى المخاطرة بمواجهة على الحدود الشمالية".



وتبلغ مساحة المعلم 10452 متراً مربعاً، تحاكي مساحة لبنان، وكل آليات المعرض ومدرعاته التي يبلغ عددها نحو 50 آلية هي من الغنائم التي حصدها "حزب الله" منذ العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مروراً بالتحرير الأول لجنوب لبنان عام 2000.



كذلك، يتضمّن المعرض آليات استولت عليها عناصر الحزب خلال حرب تمّوز عام 2006 وصولاً إلى التحرير الثاني للسلسلة الشرقية وجرود البقاع من الجماعات الإرهابية عام 2017.

مع هذا، فقد أثارَ عرض "حزب الله" لمنظومة سام 6 للدفاع الجوي في المتحف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ الحزب يكشفُ للمرّة الاولى عن إمتلاكه لهذا السلاح للدفاع الجوي، وهو يعدُّ منظومة متكاملة يستخدمها الجيش السوري أيضاً، لكن الحزب لم يعلن عن وجودها سابقاً.