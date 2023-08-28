ميقاتي يتابع ملف عودة النازحين ووضع الحدود مع وزير المُهجرين.. ولقاءاتٌ مع سفراء ووفود

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قبل ظهر اليوم في السرايا.

وتناول البحث ملف عودة النازحين السوريين والمهمة التي يقوم لها الوزير شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء.

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كذلك، تطرق البحث إلى موضوع النزوح الاخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية وسبل ضبط الحدود، وسيتابع البحث في اجتماع موسع يُعقد غداً.



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد



كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم الذي أوضح بعد اللقاء أنه "قدم نسخة من التقرير السنوي الاول للهيئة، كما جرى عرض لكافة الأمور المتعلقة بعمل الهيئة والخطة المستقبلية لها، كما شكرناها على دعمه لعملنا".



قدامى موظفي الدولة

والتقى رئيس الحكومة وفداً من "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" ضم: انطوان جبران، سليم مكسور والمهندس نزيه رعد وجرى عرض لمطالب المجلس.



الخير وحبيش

وإستقبل رئيس الحكومة النائبين أحمد الخير وهادي حبيش.



وبعد اللقاء، قال النائب الخير: "جرت خلال الاجتماع متابعة عدد من الشؤون انمائية التي تخص المنية وعكار، وشكرناه باسم "تكتل الاعتدال الوطني" على متابعة تنفيذ وصلة طرابلس - البداوي - عكار.

كذلك، إستقبل ميقاتي سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.



ومن زوار السرايا سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير المُهجرين

اللقاء مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد



اللقاء مع وفد قدامى موظفي الدولة

اللقاء مع سفير قبرص في لبنان

اللقاء مع السفير مرتضى