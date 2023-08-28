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لبنان
رسالة من أميركا عن الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل.. هذا ما تمّ كشفهُ!
Lebanon 24
28-08-2023
|
11:00
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قدم 3 خبراء في مجالات سياسية وعسكرية واستخباراتية، بندوة لمعهد واشنطن، تقييماً للوضع على الأرض عندَ الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، واحتمالية نشوب حرب على المدى القريب بين حزب الله وإسرائيل، في ظل التوتر القائم.
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وشارك في المنتدى كل من حنين غدار زميلة معهد فريدمان، أساف أورويون عميد متقاعد من الجيش الإسرائيلي، وماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن.
وقالت حنين غدار إن هدف حزب الله من التصعيد على الحدود، محاولة استعادة صورته الشعبية، كمنظمة للمقاومة، بعد سلسلة إخفاقات خلال السنوات الماضية، بسبب العنف في الداخل اللبناني، والتدخل في الحرب السورية، ودوره في التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت.
وأوضحت أن خسارة الحزب وحلفائه غالبية مجلس النواب، في انتخابات 2022، دفعته لإعادة إحياء سردية المقاومة، لتجنب المزيد من الخسائر.
كذلك، أشارت غدار إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "ينظر إلى الأزمة الداخلية الأخيرة في إسرائيل كفرصة لاستفزاز جيش الاحتلال، من دون المخاطرة بنشوب نزاع أكبر، ولا يملك الحزب القدرة على خوض حرب أخرى في الوقت الحالي؛ بسبب القيود المتعلقة بميزانيته وقوته القتالية المستنزفة".
وربطت غدار بين ما يجري من تصعيد على الحدود مع التوتر الإيراني الإسرائيلي، وقالت حنين، إن إيران ترسل رسالة تحذير مفادها أن حزب الله لا يزالُ موجوداً وقوياً على الحدود، ويمكنه مهاجمة إسرائيل إذا قررت الأخيرة ضرب البنية التحتية في إيران.
ولفتت إلى أن إيران تثق في القرارات التي يتخذها حزب الله في الداخل اللبناني، لكنها تتحكم في مسألة خوض حرب، مشيرة إلى أنّ التصعيدات لا تزال مدروسة، وقد يحدد أسلوب الرد الإسرائيلي خطوات الحزب.
من جانبه، قال العميد المتقاعد من جيش الاحتلال أساف أوريون، إن الإسرائيليين باتوا حالياً أقرب إلى الدخول في حرب مع حزب الله، منذ عام 2006، بفعل محاولة إيران لتفعيل عدة مسارح ضد إسرائيل.
وقال أورويون، إن جملة ممارسات حدثت خلال الفترة الماضية، من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وتخريب الحاجز الأمني، وإرسال مهاجم عبر الحدود، يزيد التوترات بشكل كبير، على الرغم من نفي حزب الله معرفته ببعض هذه الحوادث.
كذلك، تحدث أورريون عن ضرورة الضغط لإجراء تحسينات بقوة اليونيفيل عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، وقال: "تلك القوّات ليست إلا جزءاً صغيراً من الحل، ويعتبر تغيير تفويضها مهمة صعبة؛ نظرا للإجراءات البيروقراطية في الأمم المتحدة والمناورات السياسية بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ومع ذلك، تستمر في الحفاظ على السلام، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها في لبنان".
ولفت إلى أن عدم الاستقرار الداخلي في إسرائيل، وكذلك مصادر التشتيت في الضفة الغربية، تؤثر على قدرة الجيش، وعلى التركيز في حال نشوب مواجهة مع حزب الله، مشيراً إلى أنّ أياً من الطرفين لا يرغبان ببدء حرب، لكلفتها الباهظة.
بدوره، قال ماثيو ليفيت، إن حزب الله اتخذ خطوات لتغيير الخطوط الحمراء، التي تحكم نزاعه مع الاحتلال، خصوصاً تهديده بإسقاط الطائرات المسيرة التي تعبر المجال اللبناني، وضرب خطوط الغاز، إذا بدأت الاستخراج من حقل كاريش، وإضافة إلى ما رآه أخطر التصريحات، وهو الرد على أي استهداف لشحنات نفط إيرانية باتجاه لبنان.
وشدد ليفيت على أن هناك سبباً "للخوف" من أن تكون التهديدات الأخيرة لحزب الله هي أكثر من مجرد كلمات، فجهود الحزب لتخزين الصواريخ استعداداً لاندلاع حرب ما حققت توازناً في جهود الردع بما يكفي لتقييد الرد الإسرائيلي على العدوان.
ولفت إلى أن نصر الله "أصبح على دراية جيدة بالدوافع الإسرائيلية، بعد أن نجح في الاستفادة من رغبة الحزب في استخدام ترسانته الصاروخية الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي الموسعة التي يملكها".
وقال إن حساباته الصحيحة، خلال الأحداث الأخيرة، شجعته على خوف مجازفات أكبر، لكن ربما يؤدي سوء التقدير إلى اندلاع حرب لا يرغب فيها أي من الطرفين، وهي تزداد يوماً بعد يوم.
(عربي21)
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