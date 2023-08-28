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لبنان
الراعي: نحن بحاجة إلى المحبة والحقيقة لحل مشاكلنا على كل المستويات
Lebanon 24
28-08-2023
|
06:41
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نظمت رابطة "كاريتاس لبنان" - إقليم الجبة، صبحية في مطعم "سما قنوبين" - حديقة البطاركة برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، يعود ريعها لدعم صندوق الإقليم، بمشاركة رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود، منسق الأقاليم الأب رولان مراد، مسؤولة جهاز العلاقات الاعلامية ماغي مخلوف، رئيس ومكتب أعضاء الإقليم، فاعليات المنطقة، كهنة وأبناء رعايا الإقليم وإعلاميين.
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وشكر البطريرك الراعي الحضور وعلى رأسهم الأب عبود، وقال:"إن حياتنا المسيحية ترتكز على أمرين هما المحبة والحقيقة وهذا ما يوحي به الوادي المقدس الذي نحن فيه أي وادي قنوبين، فإذا غاب إحدى الأمرين نسقط، إلى ذلك فإن المحبة والحقيقة مرتبطة بكاريتاس إلى حد بعيد، ذلك أن رسالة الكنيسة الحقيقة هي خدمة الحقيقة والمحبة وهو ما تقوم به كاريتاس وما قام به البطاركة والشمامسة الاربعة والذي هم اليوم كاريتاس، هذا لا يعني انكم الوحيدين الذين تخدمون الحقيقة والمحبة لكنه يعني أن دوركم الأساسي يرتكز عليهما منذ تأسيس رابطة كاريتاس خصوصا وأنها من أسس رسالة الكنيسة منذ نشأتها، والكنيسة هنا هي أمام أي المؤمنين".
وختم قائلا: "الحياة لا تبنى أبدا على الكذب والبغض وهذه مشكلتنا الأساسية في لبنان فهناك كذب كثير وبغض وحقد كثير، نحن بحاجة للمحبة والحقيقة على المستويين السياسي والوطني لحل مشاكلنا على كل المستويات".
وكانت كلمة للأب عبود شكر فيها للبطريرك رعايته ومحبته وصلاته الدائمة من أجل "كاريتاس".
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