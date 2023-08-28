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لبنان

مخالفات لمخيمات النازحين... المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:49
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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول المخالفات القانونية والتعديات البيئية الخطرة الناتجة عن مخيمات السوريين في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وتحديدا في مخيّمي "الروضة" و"المرج"، حيث ينتج عن هذه المخيمات مخالفات: رمي نفايات صلبة في نهر الليطاني، إلقاء المياه الملوثة في نهر الليطاني، وسحب مياه من نهر الليطاني واستخدامها في ري المزروعات.
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وطلبت المصلحة التحقيق السريع في المخالفات المذكورة أعلاه، كما توقيف المخالفين المتسببين بهذه الجرائم البيئية الخطرة والذين يفاقمون بأعمالهم هذه الوضع الكارثي لنهر الليطاني خصوصا في الحوض الأعلى للنهر.
 
 
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