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لبنان

عملية دهم وتوقيف 13 شخصًا في البقاع لتورطهم في إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:48
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎
 
"بتاريخ 27 /8 /2023، على أثر إشكال عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة الفاعور ـــ البقاع، نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية وأوقفت 7 مواطنين وسوريَّيْن، كما دهمت منازل متورطين في الإشكال وأوقفت 4 مواطنين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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