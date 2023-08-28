عملية دهم وتوقيف 13 شخصًا في البقاع لتورطهم في إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

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"بتاريخ 27 /8 /2023، على أثر إشكال عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة الفاعور ـــ البقاع، نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية وأوقفت 7 مواطنين وسوريَّيْن، كما دهمت منازل متورطين في الإشكال وأوقفت 4 مواطنين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".