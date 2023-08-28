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لبنان

الجيش أحبط محاولة تسلل نحو 850 سوريّاً عند الحدود

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:56
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية.
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