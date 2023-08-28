وفد قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زار دريان

استقبل مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم : علي فيصل، سهيل الناطور، علي المحمود وخميس قطب.

Advertisement

وجرى خلال اللقاء عرض آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وشدد وفد الجبهة على أن "زيادة وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء عبر جرائم القتل او الاستيطان وسرقة الأراضي واعتقال المواطنين ومواصلة التضييق على ابناء مدينة القدس تتطلب تحركات ومواقف عربية واسلامية تتجاوز صيغ الإدانة والشكوى"، مؤكدا ان "كل هذه الممارسات لن تزيد الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الا تصميما واصرارا على الاستمرار في النضال من اجل دحر الاحتلال عن جميع الاراضي المحتلة بعدوان عام 1967 وقيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس".



كما عرض الوفد لانعكاسات الازمة الاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تراجع خدمات وكالة الغوث وعدم استجابتها للحد الادنى من الاحتياجات بفعل الضغوط الاسرائيلية والاميركية عليها، داعيا الدولة اللبنانية الى "التعاطي مع شعبنا على قاعدة المساواة مع الشعب اللبناني بما يتعلق بالاستجابة لتداعيات الازمة".

كما دعا الى "العمل من اجل استراتيجية اقتصادية تحمي شعبنا وتوفر له مقومات العيش الكريم، ودعوة وكالة الغوث ايضا لتحمل مسؤولياتها لجهة التخفف عن شعبنا وطأة الأزمة".



واكد الوفد" حرص الشعب الفلسطيني في لبنان بجميع تياراته على تكريس حالة الامن والاستقرار في المخيمات وتعزيز العلاقات الأخوية مع الجوار اللبناني، داعيا الى "الارتقاء بالاوضاع الداخلية الفلسطينية لمعالجة جميع الاشكالات"، ومؤكدا "اهمية تفعيل العمل الفلسطيني المشترك وتطبيق قراراتها لتوفير مقومات الصمود الاجتماعي وصيانة مخيماتنا وهويتها الوطنية".



وقدّر الوفد للمفتي "مواقفه الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وجهوده المخلصة من اجل استعادة الوحدة الوطنية وحماية الحقوق الفلسطينية، وحرصه الدائم أيضا على تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتفويت الفرصة على كل عابث بأمن واستقرار الشعبين الشقيقين".