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لبنان
حجازي زار بري: لتتعظ بعض القوى السياسية وتدرك ان لا بديل عن الحوار للخروج من النفق
Lebanon 24
28-08-2023
|
07:25
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين القطري لحزب "البعث العربي الاشتراكي" علي حجازي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
وبعد اللقاء تحدث حجازي، فقال: "تشرفت اليوم بزيارة بري. وكان من الطبيعي ان نبدأ حديثنا من ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والتشديد على ضرورة إستعجال الوصول الى الحقيقة المغيبة منذ سنين طويلة، والتأكيد أنه كم نحن بحاجة اليوم الى حكمة الامام المغيب السيد موسى الصدر والى عقله والى وطنيته والى عقلانية هذا الرجل العظيم الذي غيب ونحن نحتاجه في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي يسود فيه الخطاب المذهبي والطائفي".
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وأضاف: "طبعا في الملف الآخر تطرقنا الى موضوع ضرورة إستعجال انتخاب رئيس للجمهورية وكان هناك تطابق في وجهات النظر لجهة ان الحل الوحيد للوصول الى نتائج هي بالحوار فقط الحوار، دون ان يكون رهاننا دائما على الخارج بشكل مطلق. نعم الخارج هو عامل مساهم ولكن تبقى الاهمية الكبرى الى حلقة الحوار الداخلية على آمل ان تتعظ بعض القوى السياسية وتدرك انه لا يوجد بديل عن الحوار وان تعطيل الحوار هو تعطيل للحل وهو تأخير للوصول الى إنفراجات لا بد انه باتت حاجة كبرى ربطا بالظروف المعيشية والاقتصادية".
وختم حجازي: "تطرقنا ايضا الى أهمية عودة العلاقات العربية السورية وأهمية استكمال هذا المسار بما يخدم مصلحة هذه الأمة ككل لأن تجربة التصادم والقتال أسهمت في تدمير الكثير من الدول العربية واحدثت ضررا كبيرا على مستقبل هذه الأمة على أمل أن يسود منطق الحوار وان يسود منطق التفاهم في كل الساحات. فيكون هو المسار للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه في لبنان وتعيشه الكثير من الدول العربية".
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