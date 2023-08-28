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لبنان

بيرم يقفل مكتبا لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. لهذا السبب

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:36
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أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.
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استقدام عاملات

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