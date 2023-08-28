"الانترنت غير الشرعي"... وهاب: سنتابع!

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر منصة "اكس" كاتبًا، "علمت أن الوزير القرم أرسل كتاباً لأوجيرو يطلب وقف تعديات الانترنت غير الشرعي في بيروت الإدارية بداية".



وأضاف: "سنتابع هذا الأمر بتفاصيلة ونحن ذكرنا الأسماء المعتدية من جماعة حيسو وأمثاله".



وختم وهاب: "ويبدو ان أمن الدولة تحرك وبدأ جمع المعطيات المهم أن يكون القضاء متجاوب وجدي".

علمت أن الوزير القرم أرسل كتاباً لأوجيرو يطلب وقف تعديات الأنترنت غير الشرعي في بيروت الإدارية بداية . سنتابع هذا الأمر بتفاصيلة ونحن ذكرنا الأسماء المعتدية من جماعة حيسو وأمثاله ويبدو ان أمن الدولة تحرك وبدأ جمع المعطيات المهم أن يكون القضاء متجاوب وجدي — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 28, 2023 Advertisement