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لبنان

"الانترنت غير الشرعي"... وهاب: سنتابع!

Lebanon 24
28-08-2023 | 07:35
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر منصة "اكس" كاتبًا، "علمت أن الوزير القرم أرسل كتاباً لأوجيرو يطلب وقف تعديات الانترنت غير الشرعي في بيروت الإدارية بداية".

وأضاف: "سنتابع هذا الأمر بتفاصيلة ونحن ذكرنا الأسماء المعتدية من جماعة حيسو وأمثاله".

وختم وهاب: "ويبدو ان أمن الدولة تحرك وبدأ جمع المعطيات المهم أن يكون القضاء متجاوب وجدي".
 
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