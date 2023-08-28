"الانترنت غير الشرعي"... وهاب: سنتابع!

علمت أن الوزير القرم أرسل كتاباً لأوجيرو يطلب وقف تعديات الأنترنت غير الشرعي في بيروت الإدارية بداية . سنتابع هذا الأمر بتفاصيلة ونحن ذكرنا الأسماء المعتدية من جماعة حيسو وأمثاله ويبدو ان أمن الدولة تحرك وبدأ جمع المعطيات المهم أن يكون القضاء متجاوب وجدي
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 28, 2023
علمت أن الوزير القرم أرسل كتاباً لأوجيرو يطلب وقف تعديات الأنترنت غير الشرعي في بيروت الإدارية بداية . سنتابع هذا الأمر بتفاصيلة ونحن ذكرنا الأسماء المعتدية من جماعة حيسو وأمثاله ويبدو ان أمن الدولة تحرك وبدأ جمع المعطيات المهم أن يكون القضاء متجاوب وجدي