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لبنان

غادرت منزل ذويها ولم تعد... مروى السيد مفقودة منذ أيام!

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:34
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صـدر عــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي- شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلي:

 "تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

-  مروى معين السيّد (مواليد عام 2000، فلسطينيّة)
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التّي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 23/08/2023 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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