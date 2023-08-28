غادرت منزل ذويها ولم تعد... مروى السيد مفقودة منذ أيام!

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صـدر عــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي- شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلي:"تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- مروى معين السيّد (مواليد عام 2000، فلسطينيّة)التّي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 23/08/2023 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.