في وسط الطريق... مسلّحون سرقوا من صاحب محل "OMT" مبلغاً من المال!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين يستقلّون سيارة من نوع "مرسيدس"، اعترضوا طريق م.ب وهو صاحب محل "omt"، وأخذوا منه مبلغاً من المال، على طريق عام برقايل في محلة وادي الريحان.

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