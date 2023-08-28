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لبنان

في وسط الطريق... مسلّحون سرقوا من صاحب محل "OMT" مبلغاً من المال!

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين يستقلّون سيارة من نوع "مرسيدس"، اعترضوا طريق م.ب وهو صاحب محل "omt"، وأخذوا منه مبلغاً من المال، على طريق عام برقايل في محلة وادي الريحان.
 
 
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