ميقاتي ترأس إجتماع اللجنة الخاصة بملف الكهرباء... ماذا تقرّر بشأن باخرة "الفيول أويل"؟



علم "لبنان 24"، أنّ اللجنة الوزارية الخاصة بالكهرباء لم تبتّ ملف باخرة "الفيول أويل" وهناك اتّجاه لمزيد من الدرس.

وكان ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الخاصة بملف الكهرباء في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: العدل هنري خوري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الطاقة والمياه وليد فياض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإتّصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الزراعة عباس الحاج حسن. كما يُشارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

Advertisement

نشاط السرايا

وكان اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقال حمية: بحثت مع دولة الرئيس موضوع المطار وتمنيت عليه أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلف بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الاسخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ،ونكون بذلك قد وفّرنا العديد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.

كذلك عرضت لدولة الرئيس أننا في صدد اجراء دورات تدريب، عبر منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، للموظفين الجدد او الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقا لدورات تدريبية. كما وضعت دولته في صورة المشاريع التي نحن في صدد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الامطار على ، وفقا لما قرره مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق.