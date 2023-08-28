بعض ماركات الارز في البقاع تحتوى على بقايا مبيدات!

قامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع، بناء على توجيهات المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، بسحب عينات من بعض ماركات الارز من المحال التجارية.



وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات لانها تحتوي على بقايا مبيدات. وقد اخذت اشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع بتلفها برفقة امن الدولة مكتب زحلة.

Advertisement