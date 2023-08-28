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لبنان

قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" يقوده سوريّ عند حاجز ضهر البيدر... ومفاجأة بما عثرت عليه داخله (صورة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 09:27
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن "فان" لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى:
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ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري)
بتفتيشه، تمّ ضبط ما يلي:

كميّة كبيرة من مادّة "الماريجوانا" موضّبة داخل /4/ أكياس نايلون.
كميّة من مادة باز الكوكايين مقسّمة على /4/ علب بلاستيكيّة.
/3/ مظاريف ورقيّة تحتوي على مادة باز الكوكايين
/50/ علبة بلاستيكية وكميّة كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدّرات.
أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
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