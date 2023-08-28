



بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن "فان" لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى:

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ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري) صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّة البلاغ التالي:بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن "فان" لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى:ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري)

بتفتيشه، تمّ ضبط ما يلي:



كميّة كبيرة من مادّة "الماريجوانا" موضّبة داخل /4/ أكياس نايلون.

كميّة من مادة باز الكوكايين مقسّمة على /4/ علب بلاستيكيّة.

/3/ مظاريف ورقيّة تحتوي على مادة باز الكوكايين

/50/ علبة بلاستيكية وكميّة كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدّرات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.