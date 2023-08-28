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لبنان

دخلت إلى محل لبيع المجوهرات... وسرقت حقيقة بداخلها 80 ألف دولار

Lebanon 24
28-08-2023 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إمرأة دخلت إلى محلات "جابر" لبيع المجوهرات في النبطية، وسرقت حقيبة بداخلها 80 ألف دولار، وفرّت إلى جهة مجهولة.
 
 
إلى ذلك، بدأت قوى الأمن تحقيقاتها لتوقيف المرأة.
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