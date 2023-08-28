زار وفد من الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل.



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وبحث الوفد مع الوزير في "استحقاق العام الدراسي المقبل، مستوضحا منه سبل تحويل مبلغ الـ 5000 مليار الذي أقرته الحكومة لوزارة التربية، مشدداً على اهمية هذا الأمر القصوى وضرورة المباشرة به في أقرب وقت لتمكين الأساتذة من القيام بواجبهم". وضم الوفد النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم ومدير تعاونية موظفي الدولة سابقا أنور ضو.وبحث الوفد مع الوزير في "استحقاق العام الدراسي المقبل، مستوضحا منه سبل تحويل مبلغ الـ 5000 مليار الذي أقرته الحكومة لوزارة التربية، مشدداً على اهمية هذا الأمر القصوى وضرورة المباشرة به في أقرب وقت لتمكين الأساتذة من القيام بواجبهم".



كما شدد المجتمعون على "أهمية الإسراع في تحويل المساعدة الاجتماعية (الأربع رواتب) لتدفع مع الرواتب الشهرية، وكذلك كان تأكيد على ضرورة رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة".