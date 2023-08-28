نداء عاجل من قوى الأمن إلى المواطنين.. ماذا جاء فيه؟

طلبت قوى الأمن في منشور لها عبر منصة "اكس" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا" على السلامة العامة.

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